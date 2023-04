Published: 11 Apr 2023 11 AM Updated: 11 Apr 2023 11 AM

ஆம் ஆத்மிக்கு தேசியக் கட்சி அங்கீகாரம்... சரத் பவார், மம்தா ஷாக் - பின்னணி என்ன?!

ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு தேசியக் கட்சி என்ற அந்தஸ்தை தேர்தல் கமிஷன் வழங்கி இருக்கிறது. அதேசமயம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகள் தேசிய கட்சி அந்தஸ்தை இழந்திருக்கிறது.