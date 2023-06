Published: 02 Jun 2023 9 AM Updated: 02 Jun 2023 9 AM

`முதல்வர் ஏக்நாத், அதானியுடன் சரத் பவார் திடீர் ஆலோசனை’ - மகாராஷ்டிரா அரசியலில் என்ன நடக்கிறது?!

மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டேயை சரத் பவார் அரசு இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார். இந்த பேச்சுவார்த்தையை தொடர்ந்து தொழிலதிபர் அதானி சரத் பவாரை சந்தித்து பேசினார்.