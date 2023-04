Published: 27 Apr 2023 9 AM Updated: 27 Apr 2023 9 AM

`ஷிண்டே தற்காலிக முதல்வர்தான்; கவனத்துடன் இருக்கவேண்டும்!' - பட்னாவிஸ் மனைவிக்கு ராஜ் தாக்கரே பதில்

``தற்போது இருக்கும் முதல்வர் பதவி ஏக்நாத் ஷிண்டேயிக்கு தற்காலிகமானதுதான். எனவே அவர் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கவேண்டியது அவசியம்." - ராஜ் தாக்கரே

