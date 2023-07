Published: 21 Jul 2023 8 AM Updated: 21 Jul 2023 8 AM

சரத் பவாருக்கு அதிர்ச்சி: நாகாலாந்தில் 7 தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்களும் அஜித் பவாருக்கு ஆதரவு

நாகாலாந்தை சேர்ந்த தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் 7 பேரும் அஜித் பவாருக்கு ஆதரவு கொடுப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.