Published: 14 Mar 2023 11 AM Updated: 14 Mar 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

சேலம்: அரசு மருத்துவமனை சிற்றுண்டி கடை டெண்டர் விவகாரம் - குழப்பியடிக்கும் அதிகாரிகள்!

``சம்பந்தப்பட்ட தேநீர், சிற்றூண்டி கடைகள் டெண்டர் விடபோவதாக விளம்பரம் செய்தது உண்மைதான். ஆனால் தற்போது நிர்வாக ரீதியாக அதனை நிறுத்தி வைக்க இருக்கிறோம்." - மருத்துவமனை முதல்வர் மணி