Published: 28 Jun 2023 10 AM Updated: 28 Jun 2023 10 AM

``பாஜக ஆட்சியில் நடந்த அனைத்து ஊழல்கள் குறித்தும் விசாரிக்கப்படும்'' - சித்தராமையா

``அரசின் டெண்டர்களுக்கு 40 சதவிகிதம் கமிஷன் பெற்றதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகள் முறையாக விசாரிக்கப்படும்." - சித்தராமையா