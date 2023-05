Published: 13 May 2023 4 PM Updated: 13 May 2023 4 PM

கர்நாடகாவின் புதிய முதல்வர் யார்... சித்தராமையாவா, டி.கே.சிவக்குமாரா?!

கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைக்கப்போகிறது என்பது உறுதிசெய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில், முதல்வர் நாற்காலி சித்தராமையாவுக்கா, டி.கே.சிவக்குமாருக்கா என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.