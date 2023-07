Published: Just Now Updated: Just Now

ஊழல் வழக்கு: சிங்கப்பூர் அமைச்சர் ஈஸ்வரன் கைதாகி, ஜாமீனில் விடுவிப்பு - CPIB விசாரணை!

சிங்கப்பூர் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் கைதுசெய்யப்பட்ட விவகாரம் சிங்கப்பூரில் பேசுபொருளாகியிருக்கிறது.