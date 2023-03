Published: 18 Mar 2023 9 AM Updated: 18 Mar 2023 9 AM

சிவகாசி: வராத கூட்டத்துக்கு அமர்வுப்படி கேட்டு திமுக கவுன்சிலர் வாக்குவாதம்? - வீடியோவும் விளக்கமும்

சிவகாசி மாநகராட்சியில் வராதக் கூட்டத்திற்கு அமர்வுப்படி கேட்டு திமுக பெண் கவுன்சிலர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.