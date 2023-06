Published: Just Now Updated: Just Now

`அதிமுக-வில் ஆறு மா.செ-க்கள் மாற்றமா...’ - பீதியில் நிர்வாகிகள்?!

கடந்த மே 17-ம் தேதி அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், ஜூன் 13-ம் தேதி மீண்டும் ஆலோசனை கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறார் எடப்பாடி.