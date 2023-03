Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ஒலிபெருக்கி அறிவிப்புகள் நிறுத்தம்! - அவதிக்குள்ளாகும் பயணிகள்

சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தை சர்வதேச தரத்தில் மேம்படுத்தப்போவதாகக் கூறி, இதுவரையில் இருந்துவந்த ஒலிபெருக்கி அறிவிப்புகளை முற்றிலுமாக நிறுத்தியிருக்கிறது தென்னக ரயில்வே.