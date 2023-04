ஆளுநர் ரவிக்கு எதிரான தனித் தீர்மானம்: எதிர்ப்பு தெரிவித்த பாஜக... வெளிநடப்பு செய்த அதிமுக!

இந்த நிலையில், சட்டப்பேரவையில் இன்று ஆளுநர் ரவிக்கு எதிராக `அரசு சார்பில் தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கூடாது' என்ற சட்ட விதிகளைத் திருத்தி, தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. இந்த தீர்மானத்தை நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் சட்டமன்றத்தில் முன்மொழிந்தார்.

அப்போது, ``சட்டமன்றப் பேரவை விதி 92-ல் அடங்கியிருக்கும்... `conduct of any governor' என்னும் பதம் மற்றும் `Use the governor's name for the purpose of influencing a debate' என்னும் பதம் மற்றும் விதி 287-ல் அடங்கியிருக்கும் `Provided however that the above provision shall not be invoked to suspense rule 92' என்னும் பதம் ஆகியவற்றின் பயன்பாடுகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற அரசின் தனி தீர்மானம் விவாதத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெறவேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.