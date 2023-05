Published: 24 May 2023 5 AM Updated: 24 May 2023 5 AM

“என் இன்னொரு முகத்தைப் பார்க்க ஆசைப்படாதீங்க!”- சாட்டை சுழற்றும் ஸ்டாலின், சஞ்சலத்தில் பெருந்தலைகள்!