Published: 13 May 2023 5 AM Updated: 13 May 2023 5 AM

கதறிய துரை, பதறிய மனோ, நச்சரித்த பாலு, கும்பிட்ட தங்கம், ஆதங்க பி.டி.ஆர்... அதகள அமைச்சரவை மாற்றம்!