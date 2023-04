Published: 12 Apr 2023 7 AM Updated: 12 Apr 2023 7 AM

`மன்னராகும் மூன்றாம் சார்லஸ்'... 70 ஆண்டுகள் கழித்து முடிசூட்டு விழா - என்ன ஸ்பெஷல்?!

மூன்றாம் சார்லஸின் முடிசூட்டு விழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் பிரிட்டனில் வெகு ஜோராக நடக்கத் தொடங்கியிருக்கின்றன. முடிசூட்டு விழாவில் என்ன ஸ்பெஷல்?