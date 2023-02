Published: 27 Feb 2023 10 AM Updated: 27 Feb 2023 10 AM

`வலைகளை கடலில் வீசி, எங்களையும் தள்ளிவிட்டனர்; இலங்கை கடற்படை கொலைவெறி தாக்குதல்’ - மீனவர்கள் வேதனை

காரைக்கால் மீன்பிடித் துறைமுகத்திலிருந்து மீன் பிடிக்கச் சென்ற காரைக்கால், மயிலாடுதுறை மாவட்ட மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை கொலைவெறி தாக்குதல்.