Published: 28 Feb 2023 8 AM Updated: 28 Feb 2023 8 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

தமிழக மீனவர்கள்மீது கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தும் இலங்கை கடற்படை - தடுத்து நிறுத்துமா இந்திய அரசு?!

கச்சத்தீவு திருவிழா நெருங்கிவரும் நிலையில் இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள்மீது தொடர் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.