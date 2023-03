Published: 24 Mar 2023 9 AM Updated: 24 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதாவை மீண்டும் நிறைவேற்றிய ஸ்டாலின்... என்ன செய்யப்போகிறார் ஆளுநர்?!

பந்தயம், சூதாட்டம் தொடர்பாக சட்டமியற்ற மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என மத்திய அரசு விளக்கமளித்துள்ள நிலையில், ஆன்லைன் சூதாட்ட தடை மசோதாவை தமிழக அரசு மீண்டும் நிறைவேற்றியுள்ளது.