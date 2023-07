Published: 17 Jul 2023 11 AM Updated: 17 Jul 2023 11 AM

'தொடர்ந்து ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்தும் ஸ்டாலின்' - மற்ற மாநில கட்சிகள் ஏற்குமா?!

``ராகுல் காந்தியின் பயணம், மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. அவர் இந்தியாவின் நம்பிக்கையாகப் பார்க்கப்படுகிறார்" என முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்திருக்கிறார்.