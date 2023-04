Published: 04 Apr 2023 9 AM Updated: 04 Apr 2023 9 AM

தேசிய சமூகநீதி மாநாடு: `விஷத்தை விஷத்தால் முறிப்பது போல...’ - முதல்வர் ஸ்டாலின் உரை

``சமூகநீதியை அடையவேண்டும் என்பது இந்தியச் சமூக அமைப்புமுறைச் சார்ந்த அனைத்து மாநிலங்களின் பிரச்னை" - ஸ்டாலின்