ஆன்லைன் ரம்மி: ``தடைச் சட்டம் இயற்ற மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் உண்டு!" - மத்திய அரசு விளக்கம்

ஆன்லைன் ரம்மி உள்ளிட்ட சூதாட்டங்களுக்கு தடைவிதிக்கும் அதிகாரம் மாநில அரசுக்கு உண்டு என மத்திய அரசு விளக்கமளித்திருக்கிறது.