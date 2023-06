Published: Just Now Updated: Just Now

செந்தில் பாலாஜி கைது; ED-க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிய மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையம்!

செந்தில் பாலாஜி மீதான கைது நடவடிக்கையின்போது மனித உரிமைகள் மீறப்பட்டதாக அவர் மனைவி மேகலா, மாநில மனித உரிமைகள் ஆணையத்தில் புகார் செய்திருந்தார்.