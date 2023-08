Published: Just Now Updated: Just Now

ம.நீ.ம-வின் அடுத்த விக்கெட்... கட்சியை விட்டு விலகிய மாநில நிர்வாகி பொன்னுசாமி - பின்னணி என்ன?!

``தவிர்க்க முடியாத ஒருசில காரணங்களுக்காக ம.நீ.ம-விலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்கிறேன்” என மக்கள் நீதி மய்யத்தின் தொழிலாளர் நல அணி மாநிலச் செயலாளர் சு.ஆ பொன்னுசாமி ட்விட்டரில் அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடதக்கது.