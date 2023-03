Published: Just Now Updated: Just Now

`திமுக ஆட்சியை அகற்ற சதி' - ஸ்டாலினின் ஆவேச பேச்சும் பின்னணியும்

``திராவிடம் என்பது இனவாத அரசியல் தானே, ஆரிய, திராவிட அரசியலே வட இந்திய, தென் இந்தியப் பிரிவினைக்காக இனவாத அரசியல் தானே செய்கிறார்கள்.” - பாஜக அஸ்வத்தாமன்