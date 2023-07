Published: 16 Jul 2023 9 AM Updated: 16 Jul 2023 9 AM

NDA: நெருங்கும் தேர்தல்... கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கத் தொடங்கும் பாஜக! - ஏன்?

வழக்கமாக, தேர்தல் நேரத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் பா.ஜ.க தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி, நாடாளுமன்றத் தேர்தல் நெருங்கிவரும் சூழலில், ஜூலை 18-ம் தேதி கூடவிருக்கிறது.