Published: 30 Mar 2023 10 AM Updated: 30 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

``தமிழகத்தில் அதிமுக கூட்டணியில்தான் இருக்கிறோம்!" - அமித் ஷா திட்டவட்டம்

பிரபல தனியார் ஊடகம் நடத்திய நிகழ்ச்சியொன்றில் கலந்துகொண்ட அமித் ஷாவிடம், அ.தி.மு.க - பா.ஜ.க இடையில் கருத்து மோதல் நிலவிவரும் சூழலில், அதன் கூட்டணி நீடிப்பது குறித்துக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.