Published: 25 May 2022 7 AM Updated: 25 May 2022 7 AM

ஜெயக்குமார், தச்சை கணேசராஜா... இறுதியானாதா அதிமுக ராஜ்ய சபா வேட்பாளர் பட்டியல்... இழுபறி ஏன்?!