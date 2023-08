Published: 18 Aug 2023 11 AM Updated: 18 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

'தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவி ரேஸ்' - செல்வப்பெருந்தகைக்குக் கிளம்பும் எதிர்ப்பு?!

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் புதிய தலைவராக செல்வப்பெருந்தகை நியமிக்கப்படக்கூடும் என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. மறுபுறம் இதற்கு பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து டெல்லிக்குப் படையெடுக்க திட்டமிட்டிருப்பதால், அதகளமாகியிருக்கிறது கதர் வட்டாரம்.