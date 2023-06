Published: Just Now Updated: Just Now

8 மாதங்களாக அலைக்கழிக்கப்பட்ட மனுதாரர்கள்; உடனடியாகச் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொடுத்த சு.வெங்கடேசன்!

``விதவைக்கான உதவித்தொகை பெற சான்றிதழ் கேட்டு 8 மாதங்களாக அலைந்துகொண்டிருக்கும் பெண்ணுக்கு, இப்போதே சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும். இல்லையென்றால் எவ்வளவு நேரமானாலும், இந்த குறை தீர்க்கும் முகாமிலிருந்து செல்ல மாட்டேன்." - சு.வெங்கடேசன்