Published: 18 Apr 2023 9 AM Updated: 18 Apr 2023 9 AM

தொடரும் வன்முறை: 200-ஐ கடந்த பலி எண்ணிக்கை... 1,800 பேர் படுகாயம்! - என்ன நடக்கிறது சூடானில்?!

சூடானில் ராணுவத்திற்கும், துணை ராணுவப் படையினருக்கும் இடையே நடந்த சண்டையில் சுமார் 200 பேர் கொல்லப்பட்டதாகவும், 1,800 பேர் படுகாயமடைந்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.