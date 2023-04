Published: Just Now Updated: Just Now

'என் பேபி, என் முயல்குட்டி... அடுத்த ஈஸ்டரை சிறந்ததாக மாற்றுவேன்!' - ஜாக்குலினுக்கு சுகேஷ் வாழ்த்து

நடிகை ஜாக்குலின் ஃபெர்னாண்டஸுக்கு சுகேஷ் சந்திரசேகர் ஈஸ்டர் வாழ்த்து தெரிவித்திருக்கிறார்.