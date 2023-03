Published: 13 Mar 2023 6 AM Updated: 13 Mar 2023 6 AM

`திருச்சூர் அல்லது கண்ணூர் தொகுதி வேண்டும்' - அமித் ஷாவிடம் கோரிக்கை வைத்த சுரேஷ் கோபி

``திருச்சூரை நான் இதயப்பூர்வமாக கேட்கிறேன். திருச்சூரை நீங்கள் எனக்கு தந்தால், நான் வென்றுகாட்டுவேன். திருச்சூர் மட்டுமல்ல கண்ணூரில் வேண்டுமானாலும் நான் போட்டியிட தயார்" என அமித் ஷா முன்னிலையில் நடிகர் சுரேஷ் கோபி பேசினார்.