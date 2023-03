Published: 10 Mar 2023 7 AM Updated: 10 Mar 2023 7 AM

``பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை ஒப்படைக்க ரூ.30 கோடி பேரம்” - ஸ்வப்னா சுரேஷ் தகவல்

"தொழில் அதிபர் யூசப் அலிக்கு விமான நிலையங்களில் நிறைய அதிகாரம் உண்டு. நீங்கள் விமானத்தில் செல்லும் சமயத்தில் உங்கள் பேக்கில் போதைப்பொருட்களை வைத்து கைது செய்து மூன்று வருடம் சிறைக்கு அனுப்பிவிடுவோம் எனவும் மிரட்டினார்" - ஸ்வப்னா சுரேஷ்.