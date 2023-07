Published: 14 Jul 2023 8 AM Updated: 14 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

``தமிழ், இந்திய மொழி என்பதைவிட வேறென்ன பெரிய பெருமை வேண்டும்?" - பிரான்ஸில் பெருமிதமடைந்த மோடி

``கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 10-வது இடத்திலிருந்த இந்தியா, இன்று உலகின் 5-வது பெரிய பொருளாதாரமிக்க நாடாக முன்னேறியிருப்பது, நம்மை பெருமிதத்தில் ஆழ்த்துகிறது." - பிரதமர் மோடி