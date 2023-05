Published: 09 May 2023 10 PM Updated: 09 May 2023 10 PM

தமிழ்நாடு அமைச்சரவை மாற்றம்: டி.ஆர்.பி.ராஜா `இன்'... நாசர் `அவுட்'... இலாக்காக்கள் மாற்றமா?!

முதல்வர் ஸ்டாலினின் பரிந்துரையின்பேரில், புதுமுகம் ஒருவரை அமைச்சரவையில் சேர்க்கவும், தற்போதைய அமைச்சரவையிலிருந்து ஒருவரை நீக்கவும் ஆளுநர் ரவி ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறார்.