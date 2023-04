Published: 02 Apr 2023 9 AM Updated: 02 Apr 2023 9 AM

வைக்கம் விழா: "இருமாநில ஒற்றுமை இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டும்" - ஸ்டாலின் முன் நெகிழ்ந்த பினராயி விஜயன்!

"மதச்சார்பின்மை இந்திய அரசியலமைப்பின் அடிப்படையில் ஒன்று. அதை புறக்கணித்துவிட்டு நம் நாட்டை மதச்சார்புள்ள நாடாக அறிவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்த முயல்கிறார்கள்." - பினராயி விஜயன்.