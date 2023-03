Published: Just Now Updated: Just Now

வடமாநில தொழிலாளர்கள் விவகாரம்: `சில குறுமதியாளர்கள் எண்ணம் ஈடேறாது’ - முதல்வர் ஸ்டாலின்

தமிழ்நாட்டில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் தாக்கப்பட்டதாக வதந்திகள் பரவிய நிலையில் தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் அது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார்.