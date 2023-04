Published: 25 Apr 2023 11 AM Updated: 25 Apr 2023 11 AM

``மதுபான விற்பனையை உயர்த்துவதுதான் பொருளாதார கொள்கையா?” - கிளம்பிய எதிர்ப்பு; பின்வாங்கிய திமுக அரசு

`வணிகப் பகுதிகள் அல்லாத இடங்களில் நடைபெறும் கொண்டாட்டங்கள், விழாக்கள், விருந்துகள், போன்றவற்றில் மதுபானம் பரிமாறுதற்கான சிறப்பு உரிமம் வழங்குவதற்காக முறையையும், திருத்தப்பட்ட அறிவிக்கையில் நீக்கம் செய்து அரசிதழில் வெளியிடப்படுகிறது' - தமிழ்நாடு அரசு

