Published: 23 Jun 2023 10 AM Updated: 23 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

`மத்தியில் மீண்டும் பாஜக வந்தால் தமிழகத்துக்கு ஆபத்து’ - கொதித்த ஸ்டாலின்... பின்னணி என்ன?!

``மீண்டும் பாஜக-வை ஆள அனுமதிப்பது என்பது தமிழுக்கும், தமிழினத்துக்கும், தமிழகத்துக்கும், இந்திய நாட்டுக்கும், இந்தியாவின் எதிர்காலத்துக்கும் கேடாக முடியும்" என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.