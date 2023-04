Published: 24 Apr 2023 11 AM Updated: 24 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

தமிழ்நாடு நில ஒருங்கிணைப்பு சட்ட மசோதா: நீர்நிலைகளை தனியாருக்கு தாரைவார்க்கிறதா திமுக அரசு?!

இந்த சட்டமசோதா `நிலம், நீர்நிலைகள், நீரோடைகள், ஏரி குளங்களை சிறப்பு திட்டங்கள் எனும் பெயரில் தனியார் பெரு நிறுவனங்களுக்கு சட்டப்பூர்வமாகத் தாரைவார்க்கும் திட்டம்' எனக் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள் பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பினர்.

Share