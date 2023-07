Published: Just Now Updated: Just Now

அதிமுக-வை தவிர்த்து பாஜக கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்க்கும் தமிழருவி மணியன்... அதிமுக மனநிலை என்ன?!

இந்தியாவில் இருக்கும் முக்கிய கட்சிகளில் பயணித்து, இப்போது தனிக்கட்சியை நடத்திவரும் தமிழருவி மணியன், தற்போது பா.ஜ.க கூட்டணிக்கு ஆள் சேர்க்கும் பணியில் இறங்கி இருக்கிறாரா என்கிற விமர்சனங்கள் எழ தொடங்கி இருக்கிறது.