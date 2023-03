Published: 11 Mar 2023 7 AM Updated: 11 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

``நான் இரவல் ஆளுநரல்ல; இரக்கமுள்ள ஆளுநர்" - திருச்சியில் தமிழிசை செளந்தரராஜன்

``நீங்கள் வேண்டுமென்றாலும் சரி, வேண்டாமென்றாலும் சரி, தமிழ்நாட்டிற்குள் நான் வருவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது." - ஆளுநர் தமிழிசை செளந்தரராஜன்