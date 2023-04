Published: Just Now Updated: Just Now

`அதிமுக அலுவலகத்தைத் தாக்கியது யார்?' - சட்டசபையில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே காரசார வாக்குவாதம்!

இன்று தமிழ்நாடு உள்துறைமீதான மானியக் கோரிக்கை விவாதத்தில், அ.தி.மு.க அலுவலகம் தாக்கப்பட்டது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கிடையே காரசார விவாதம் அனல் பறந்தது.

