'சட்டசபை காங்கிரஸ் தலைவர் பதவி' - சத்திய மூர்த்தி பவனில் தொடங்கியதா வார்?

சட்டசபை காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியைக் குறிவைத்து, சத்திய மூர்த்தி பவனில் புதிய வார் ஆரம்பமாகியிருக்கிறது என்கிறார்கள் மூத்த கதர்கள்.