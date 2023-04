Published: 19 Apr 2023 9 AM Updated: 19 Apr 2023 9 AM

கடைசி பெஞ்ச் விஜயபாஸ்கர்; முதல் பெஞ்ச் மா.சு... வாத்தி துரைமுருகன் | `கலகல’ சட்டசபை ஹைலைட்ஸ்

சட்டசபையில் நேற்று (18-04-2023) மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கான மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நடந்தது. அதில் நடந்த சுவாரஸ்ய விவாதங்களின் தொகுப்பு!

