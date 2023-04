Published: 23 Apr 2023 9 AM Updated: 23 Apr 2023 9 AM

ஆடியோ விவகாரம்; `அமைச்சர் பி.டி.ஆருக்குச் சவால்விடுகிறேன்.. இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்கிறோம்!'- அண்ணாமலை

தமிழக பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை, `இந்த ஆடியோ விவகாரம் தொடர்பாக ஆய்வுசெய்து விசாரிக்க பா.ஜ.க தலைவர்கள் குழு, இன்று ஆளுநரைச் சந்திக்கவிருக்கிறது' என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

