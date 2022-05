Published: 07 May 2022 8 AM Updated: 07 May 2022 8 AM

கொரோனா வார்டு முதல் ரேஷன் கடை வரை... முதல்வராக ஸ்டாலினின் ஓராண்டு ஆட்சி | புகைப்படத் தொகுப்பு