Published: Just Now Updated: Just Now

"பிரதமர் என்ற தன் நிலையை மறந்து எதையெதையோ உளறிக் கொண்டிருக்கிறார் மோடி!" - முதல்வர் ஸ்டாலின் காட்டம்

``யார் ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்பதை விட யார் ஆட்சிக்கு வரக் கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்." - முதல்வர் ஸ்டாலின்