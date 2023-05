Published: 08 May 2023 7 AM Updated: 08 May 2023 7 AM

`பச்சைப் பொய் பேசும் ஆளுநர் முதல் தடா, பொடாவையே பார்த்தவர்கள் வரை’ - முதல்வர் ஸ்டாலினின் முழு உரை