Published: 16 Jul 2023 11 AM Updated: 16 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

கலைஞர் நூலகத் திறப்பு விழா; `இதனால்தான் ஷிவ் நாடாரை அழைத்து வந்தேன்..!' - காரணம் விளக்கிய ஸ்டாலின்

`அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் என அறச்சீற்றம் கொண்டு கண்ணகி எரித்த இந்த நகரத்தில் லட்சக்கணக்கான நூல்கள் கொண்ட இந்த நூலகத்தினால் அறிவுத் தீ பரவ போகிறது. திராவிட இயக்கம் என்றாலே அறிவியக்கம்தான்.' - முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்